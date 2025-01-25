Спецназовцы "Крыльев Омеги" показали, как уничтожили скопление врага

"Операция была выполнена максимально эффективно благодаря современным технологиям и мастерству операторов дронов. Это еще одно доказательство эффективности беспилотных систем в современной войне", - подчеркнули военные.

Операция была проведена с привлечением современных технологий, в частности беспилотных систем. Как отмечают военные, именно дроны обеспечили точность ударов.

За прошедшие сутки спецназовцы Отдельного отряда "Крылья Омеги" провели операцию, во время которой нанесли удары по местам скопления личного состава противника.

Потери россиян на фронте

Напомним, что за сутки с 24 на 25 января, армия РФ потеряла на фронте более 1600 солдат, 37 боевых бронированных машин и 51 беспилотный летательный аппарат.

Более того, по данным Института изучения войны (ISW), ВСУ отбили утраченные позиции у Торецка. Однако, захватчики продвинулись на шести направлениях в Донецкой и Курской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.