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Спецназовцы "Крыльев Омеги" показали, как уничтожили скопление врага

Донецкая область, Суббота 25 января 2025 21:33
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Спецназовцы "Крыльев Омеги" показали, как уничтожили скопление врага Фото: спецназовцы показали, как уничтожили скопление врага (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Спецназовцы Отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" успешно атаковали скопление личного состава врага. Данная операция закончилась значительными потерями для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр специального назначения НГУ "Омега".

За прошедшие сутки спецназовцы Отдельного отряда "Крылья Омеги" провели операцию, во время которой нанесли удары по местам скопления личного состава противника.

Операция была проведена с привлечением современных технологий, в частности беспилотных систем. Как отмечают военные, именно дроны обеспечили точность ударов.

"Операция была выполнена максимально эффективно благодаря современным технологиям и мастерству операторов дронов. Это еще одно доказательство эффективности беспилотных систем в современной войне", - подчеркнули военные.

Потери россиян на фронте

Напомним, что за сутки с 24 на 25 января, армия РФ потеряла на фронте более 1600 солдат, 37 боевых бронированных машин и 51 беспилотный летательный аппарат.

Более того, по данным Института изучения войны (ISW), ВСУ отбили утраченные позиции у Торецка. Однако, захватчики продвинулись на шести направлениях в Донецкой и Курской областях.

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