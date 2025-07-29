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Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі: деталі

Фото: спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські розвідники реалізували бойову операцію в північній частині Чорного моря. Спецпризначенці висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"У ніч на 28 липня розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом з особовим складом, комплексом РЕБ "Зонт" та радіолокаційною станцією "Роса", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ГУР, над островом замайорів український прапор. Операція пройшла без втрат з українського боку.

скриншот google.com/maps

"Успішне виконання завдання стало можливим завдяки підтримці партнерів та донорів, які долучаються до проєкту "Катери для ГУР", що реалізується Благодійним фондом Діани Подолянчук", - додали у розвідці.

У ГУР зазначили, що нові плавзасоби - це додаткові можливості для спецпризначенців діяти там, де на них не чекають.

Операції ГУР на Тендрівській косі

Тендрівська коса - це невеликий острів у північній частині Чорного моря, неподалік від Криму та берегів Херсонської області.

Нагадаємо, у серпні минулого року Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що українські спецпризначенці провели спецоперацію на Тендрівській косі. Розвідники висадилися на косу та знищили декілька одиниць ворожої техніки, а також фортифікації окупантів.

Крім того, окупанти зазнали втрат серед особового складу. Спецпризначенці ГУР закінчили операцію без втрат.

До того ж українські розвідники на Тендрівській косі, крім відомих операцій, виконали низку таємних завдань. Вони спрямованих на довгострокову перспективу.

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