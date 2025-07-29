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Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе: детали

Фото: спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские разведчики реализовали боевую операцию в северной части Черного моря. Спецназовцы высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"В ночь на 28 июля разведчики высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "Зонт" и радиолокационной станцией "Роса", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, над островом взвился украинский флаг. Операция прошла без потерь с украинской стороны.

скриншот google.com/maps

"Успешное выполнение задачи стало возможным благодаря поддержке партнеров и доноров, которые приобщаются к проекту "Катери для ГУР", который реализуется Благотворительным фондом Дианы Подолянчук", - добавили в разведке.

В ГУР отметили, что новые плавсредства - это дополнительные возможности для спецназовцев действовать там, где их не ждут.

 

Операции ГУР на Тендровской косе

Тендровская коса - это небольшой остров в северной части Черного моря, недалеко от Крыма и берегов Херсонской области.

Напомним, в августе прошлого года Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что украинские спецназовцы провели спецоперацию на Тендровской косе. Разведчики высадились на косу и уничтожили несколько единиц вражеской техники, а также фортификации оккупантов.

Кроме того, оккупанты понесли потери среди личного состава. Спецназовцы ГУР закончили операцию без потерь.

К тому же украинские разведчики на Тендровской косе, кроме известных операций, выполнили ряд тайных задач. Они направлены на долгосрочную перспективу.

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