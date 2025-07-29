Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе: детали

"В ночь на 28 июля разведчики высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "Зонт" и радиолокационной станцией "Роса", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, над островом взвился украинский флаг. Операция прошла без потерь с украинской стороны.

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"Успешное выполнение задачи стало возможным благодаря поддержке партнеров и доноров, которые приобщаются к проекту "Катери для ГУР", который реализуется Благотворительным фондом Дианы Подолянчук", - добавили в разведке.

В ГУР отметили, что новые плавсредства - это дополнительные возможности для спецназовцев действовать там, где их не ждут.