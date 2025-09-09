ua en ru
Спецпризначенці ГУР показали знищення російських радарів ППО в окупованому Криму

Україна, Вівторок 09 вересня 2025 12:50
Спецпризначенці ГУР показали знищення російських радарів ППО в окупованому Криму Фото: У Криму знищили російські радари
Автор: Олександр Білоус

Спецпризначенці української розвідки вразили радіолокаційні станції РФ у Криму. Удари відбулися під час руху ворожих модулів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони (ГУР).

Напередодні Дня воєнної розвідки України спецпризначенці ГУР завдали точних ударів по двох дороговартісних об’єктах системи протиповітряної оборони російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Знищені:

  • радіолокаційна станція 48Я6-К1 "Подлет";
  • модуль РЛМ-М зі складу комплексу 55Ж6М "Небо-М".

Зокрема, модуль радіолокації РЛМ-М було знищено прямо під час руху. Окупанти саме залишали позицію бойового чергування, коли влучили українські дрони.

ГУР наголосило, що удари здійснили майстри екіпажів управління безпілотних систем Департаменту активних дій.

День воєнної розвідки України - святковий день на честь воєнної розвідки Міноборони, встановлений указом президента України 7 вересня 2022 року. Відзначається щорічно 7 вересня.

Російські комплекси

48Я6-К1 "Подлет" – це універсальна мобільна трикоординатна радіолокаційна станція (РЛС), розроблена Росією, яка призначена для виявлення повітряних цілей, зокрема на низьких висотах, у складних умовах зашумленості.

Її основне завдання – видавати цілевказівку для зенітно-ракетних комплексів, таких як С-300 та С-400. Станція має фазовану антенну решітку кругового огляду та включає антенний пост, кунг управління та пересувний електрогенератор, розташовані на окремих шасі КамАЗу.

"Небо-М" (інша назва 55Ж6М) - це мобільний радіолокаційний комплекс дальньої дії, призначений для виявлення аеродинамічних (літаки) та балістичних цілей (ракети) на середніх і великих висотах.

Комплекс є тридіапазонним, оскільки включає три окремі радіолокаційні модулі - в метровому, дециметровому та сантиметровому діапазонах частот. Цей комплекс перебуває на озброєнні Російської Федерації. У Москві стверджують, що це дозволяє виявляти навіть малопомітні та стелс-об'єкти.

