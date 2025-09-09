Спецназовцы ГУР показали уничтожение российских радаров ПВО в оккупированном Крыму

Спецназовцы украинской разведки поразили радиолокационные станции РФ в Крыму. Удары произошли во время движения вражеских модулей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны (ГУР ).

День военной разведки Украины - праздничный день в честь военной разведки Минобороны, установленный указом президента Украины 7 сентября 2022 года. Отмечается ежегодно 7 сентября.

В частности, модуль радиолокации РЛМ-М был уничтожен прямо во время движения. Оккупанты как раз покидали позицию боевого дежурства, когда попали украинские дроны.

Российские комплексы

48Я6-К1 "Подлет" - это универсальная мобильная трехкоординатная радиолокационная станция (РЛС), разработанная Россией, которая предназначена для обнаружения воздушных целей, в том числе на низких высотах, в сложных условиях зашумленности.

Ее основная задача - выдавать целеуказание для зенитно-ракетных комплексов, таких как С-300 и С-400. Станция имеет фазированную антенную решетку кругового обзора и включает антенный пост, кунг управления и передвижной электрогенератор, расположенные на отдельных шасси КамАЗа.

"Небо-М" (другое название 55Ж6М) - это мобильный радиолокационный комплекс дальнего действия, предназначенный для обнаружения аэродинамических (самолеты) и баллистических целей (ракеты) на средних и больших высотах.

Комплекс является трехдиапазонным, поскольку включает три отдельных радиолокационных модуля - в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазонах частот. Этот комплекс находится на вооружении Российской Федерации. В Москве утверждают, что это позволяет обнаруживать даже малозаметные и стелс-объекты.