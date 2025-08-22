Спецпризначенці ГУР на Донеччині ліквідували понад 90 росіян, ще 5 взяли в полон

Підрозділ “Братство” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України спільно з побратимами з РДК успішно виконав бойове завдання зі стримування ворожих сил у Донецькій області.

Повідомляється, що у ході штурмових дій бійці підрозділу знищили понад 90 московитів, ще п’ятьох “Братство” захопило в полон.

Оператори FPV-дронів та дронів-бомберів здійснили понад 400 бойових вильотів та влучними ударами підтримали наземну складову операції.

"Завдяки ефективним діям розвідників вдалося стабілізувати логістику Сил оборони в їхній смузі відповідальності та не дозволити противнику швидко просунутися в напрямку кордонів Дніпропетровської області", - зауважили в ГУР.

Під час операції воїни також виявили та знешкодили декілька груп “прапороносців” - російських військовослужбовців, які ціною свого життя розвішували “триколори” для фото на непідконтрольній ворогу території, щоб надалі брехливо заявити про взяття цих населених пунктів.

Усіх виявлених “прапороносців” бійці “Братства” знищили або взяли в полон.