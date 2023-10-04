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Спецпризначенці ГУР десантувалися в Криму та вдарили по росіянах (відео)

Ілюстатривне фото: спецпризначенці ГУР десантувалися в Криму та вдарили по росіянах (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Спецпризначенці Головного управління розвідки десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.

"Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам!" - сказано у повідомлення.

Спецоперації українських бійців

Зазначимо, що це вже не перший рейд українських розвідників до Криму. Так, 24 серпня Головне управління розвідки зі взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію з висадки десанту у Криму. Внаслідок операції В результаті було знищено щонайменше 30 окупантів та пошкоджено чотири швидкохідні катери.

До того ж, останнім часом наші бійці регулярно здійснюють атаки по російських військових об'єктах у Криму. Зокрема, 22 вересня, в Севастополі було завдано удар по штабу Чорноморського флоту РФ.

Як розповідав керівник Головного управління розвідки Кирил Буданов, під час операції були ліквідовані щонайменше 9 осіб, поранення отримали ще 16 терористів.

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