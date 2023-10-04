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Спецназовцы ГУР десантировались в Крыму и ударили по россиянам (видео)

Среда 04 октября 2023 14:00
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Спецназовцы ГУР десантировались в Крыму и ударили по россиянам (видео) Иллюстативное фото: спецназовцы ГУР десантировались в Крыму и ударили по россиянам (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Спецназовцы Главного управления разведки десантировались в Крыму и ударили по российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"Спецназначенцы "Стугни" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огненное поражение московским оккупантам!" - сказано в сообщении.

Спецоперации украинских бойцов

Отметим, что это уже не первый рейд украинских разведчиков в Крым. Так, 24 августа Главное управление разведки со взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию по высадке десанта в Крыму. В результате операции в результате было уничтожено не менее 30 оккупантов и повреждены четыре быстроходных катера.

К тому же, в последнее время наши бойцы регулярно осуществляют атаки по российским военным объектам в Крыму. В частности, 22 сентября, в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ.

Как рассказывал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, во время операции были ликвидированы по меньшей мере 9 человек, ранения получили еще 16 террористов.

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