Спецпредставник Трампа заявив, що після поїздки в РФ зав'язав "дружбу" з Путіним

Віткофф відвідав Москву минулого тижня, щоб забрати ув'язненого в Росії вчителя Марка Фогеля, якого засудили до 14 років колонії за нібито контрабанду наркотиків.

Спецпредставник президента США на інвестиційному форумі в Маямі заявив, що у нього зав'язалася дружба з Путіним під час поїздки.

"По-перше, я мав підтримку президента Трампа, що дуже важливо. По-друге, у нас дуже хороші відносини з саудівцями... Вони запевнили нас, що це реально... і для мене це стало вартим поїздки. І ми поїхали. І це була чудова поїздка. Я провів багато часу з президентом Путіним, розмовляв, розвивав дружбу, відносини з ним, і це призвело до того, що Марк сів у літак", - сказав Віткофф.

В інтерв'ю Sky News в кулуарах інвестиційної конференції Віткофф заявив, що погоджується з критикою Трампа у бік президента України Володимира Зеленського.

"Я думаю, що я згоден з президентом Трампом, у нього дуже гостре відчуття того, що необхідно зробити для створення тривалого миру між Росією та Україною", - додав він.