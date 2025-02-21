Спецпредставитель Трампа заявил, что после поездки в РФ завязал "дружбу" с Путиным

Виткофф посетил Москву на прошлой неделе, чтобы забрать заключенного в России учителя Марка Фогеля, которого приговорили к 14 годам колонии за якобы контрабанду наркотиков.

Спецпредставитель президента США на инвестиционном форуме в Майами заявил, что у него завязалась дружба с Путиным во время поездки.

"Во-первых, я имел поддержку президента Трампа, что очень важно. Во-вторых, у нас очень хорошие отношения с саудовцами... Они заверили нас, что это реально... и для меня это стало достойным поездки. И мы поехали. И это была замечательная поездка. Я провел много времени с президентом Путиным, разговаривал, развивал дружбу, отношения с ним, и это привело к тому, что Марк сел в самолет", - сказал Виткофф.

В интервью Sky News в кулуарах инвестиционной конференции Виткофф заявил, что согласен с критикой Трампа в сторону президента Украины Владимира Зеленского.

"Я думаю, что я согласен с президентом Трампом, у него очень острое ощущение того, что необходимо сделать для создания прочного мира между Россией и Украиной", - добавил он.