Спецпредставник Трампа по Україні відклав візит до Києва до інавгурації, - Reuters

Зазначимо, що в другій половині грудня речник МЗС України Георгій Тихий підтвердив, що візит спецпредставника Трампа буде, його готують і, зокрема, вже на той час було визначено дату. Інформацію про візит підтверджував і президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що 18 грудня Кіт Келлог заявив, що Україна і Росія нібито вже готові до того, щоб провести мирні переговори.

Детальніше про те, хто такий спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог і що він говорив про війну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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