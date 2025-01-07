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Спецпредставитель Трампа по Украине отложил визит в Киев до инаугурации, - Reuters

Фото: Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Будущий спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил ознакомительную поездку в Киев и другие европейские столицы. Визит ожидается уже после инаугурации избранного президента США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сразу четыре источника сказали агентству, что визит был отложен. Теперь ожидается, что Келлог посетит Украину после вступления Трампа в должность, хотя дата пока не определена. На данный момент не ясно, по какой причине чиновник из будущей администрации новоизбранного президента США откладывает поездку.

Reuters напомнило, что отставной генерал-лейтенант Кит Келлог, который должен стать специальным представителем Трампа по Украине и России, изначально планировал поездку в Киев в начале января. Также команда организовывала встречи с официальными лицами и в других европейских столицах, включая Рим и Париж.

Отметим, что во второй половине декабря спикер МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, визит спецпредставителя Трампа будет, его готовят и в том числе уже к тому времени была определена дата. Информацию о визите подтверждал и президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что 18 декабря Кит Келлог заявил, что Украина и Россия якобы уже готовы к тому, чтобы провести мирные переговоры.

Подробнее о том, кто такой спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог и что он говорил о войне - читайте в материале РБК-Украина.

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