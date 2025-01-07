Спецпредставитель Трампа по Украине отложил визит в Киев до инаугурации, - Reuters

Отметим, что во второй половине декабря спикер МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, визит спецпредставителя Трампа будет, его готовят и в том числе уже к тому времени была определена дата. Информацию о визите подтверждал и президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что 18 декабря Кит Келлог заявил, что Украина и Россия якобы уже готовы к тому, чтобы провести мирные переговоры.

Подробнее о том, кто такой спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог и что он говорил о войне - читайте в материале РБК-Украина.

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