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Спецпредставник США по Україні, призначений Трампом, зробив свою першу заяву

сша, Четвер 28 листопада 2024 09:53
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Спецпредставник США по Україні, призначений Трампом, зробив свою першу заяву Фото: спецпредставник США по Україні Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Спецпредставник США по Україні Кіт Келлог зробив першу заяву після свого призначення. Він, зокрема, готовий забезпечити "мир через силу".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його поідомлення в Twitter (Х).

"Я задоволений призначенням на посаду помічника президента і спеціального посланця по Україні та Росії. Для мене буде честю працювати на президента Трампа", - написав він.

За словами Келлога, він із нетерпінням чекає можливості "невпинно працювати над забезпеченням миру через силу, відстоюючи інтереси Америки".

"Я готовий до цього з тією самовіддачею і відданістю, яких це заслуговує", - констатував колишній військовий.

Призначення Келлога

27 листопада стало відомо, що Кіт Келлог очолить посаду спецпредставника по Україні та Росії.

Зазначимо, що у Трампа останніми днями вивчали кілька пропозицій щодо припинення війни між Росією та Україною, включно з пропозицією генерала Кіта Келлога, якого Трамп оголосив своїм кандидатом на посаду спецпосланця в цих країнах.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський, вітаючи Трампа з перемогою на виборах, заявляв, що цінує його прихильність до підходу "мир через силу", який "може реально наблизити справедливий мир в Україні".

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