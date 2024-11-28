Спецпредставитель США по Украине, назначенный Трампом, сделал свое первое заявление

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог сделал первое завление после своего назначение. Он, в частности, готов обеспечить "мир через силу".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter (Х) .

"Я польщен назначением на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России. Для меня будет честью работать на президента Трампа", - написал он.

По словам Келлога, он с нетерпением ждет возможности "неустанно трудиться над обеспечением мира через силу, отстаивая интересы Америки".

"Я готов к этому с той самоотдачей и преданностью, которых это заслуживает", - констатировал бывший военный.