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Спецпредставитель США по Украине, назначенный Трампом, сделал свое первое заявление

США, Четверг 28 ноября 2024 09:53
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Спецпредставитель США по Украине, назначенный Трампом, сделал свое первое заявление Фото: спецпредставитель США по Украине Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог сделал первое завление после своего назначение. Он, в частности, готов обеспечить "мир через силу".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter (Х).

"Я польщен назначением на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России. Для меня будет честью работать на президента Трампа", - написал он.

По словам Келлога, он с нетерпением ждет возможности "неустанно трудиться над обеспечением мира через силу, отстаивая интересы Америки".

"Я готов к этому с той самоотдачей и преданностью, которых это заслуживает", - констатировал бывший военный.

Назначение Келлога

27 ноября стало известно, что Кит Келлог возглавит должность спецпредставителя по Украине и России.

Отметим, что у Трампа в последние дни изучали несколько предложений по прекращению войны между Россией и Украиной, включая предложение генерала Кита Келлога, которого Трамп объявил своим кандидатом на пост спецпосланника в этих странах.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя Трампа с победой на выборах заявлял, что ценит его приверженность к подходу "мир через силу", который "может реально приблизить справедливый мир в Украине".

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