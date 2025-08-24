UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Спецпредставник президента США Келлог прибув до Києва: перші подробиці

Фото: спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог приїхав до Києва у День незалежності, 24 серпня. Він взяв участь в урочистих заходах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію урочистостей з нагоди Дня незалежності.

Келлог був присутній на урочистості з нагоди Дня незалежності на Софійській площі у центрі Києва. Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням.

Крім того, разом з Келлогом участь у заході взяли представники та посадовці інших країн, зокрема прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Серед іноземних гостей:

  • міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії та Канади;
  • міністр у справах ветеранів Британії.

"Український народ пройшов один із найскладніших в Європі шляхів, але зберігся, не впав, не розчинився і не втратив своєї країни. Довгі часи українцям доводилося боротися за свої національні права. Але разом за разом наші люди доводили, що українські мрії все ж будуть здійснювати на нашій українській землі", - сказав Зеленський.

 

 

Візит Келлога

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що спецпредставник президента США Кіт Келлог приїде до України 24-25 серпня.

Востаннє Келлог відвідував Україну у середині липня. Як відомо, його візит тривав кілька днів.

Також Келлог та Зеленський проводили зустріч 18 серпня, коли президент України приїжджав до Вашингтона на переговори з Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

