Спецпредставник президента США Келлог прибув до Києва: перші подробиці

Келлог був присутній на урочистості з нагоди Дня незалежності на Софійській площі у центрі Києва. Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням.

Крім того, разом з Келлогом участь у заході взяли представники та посадовці інших країн, зокрема прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Серед іноземних гостей:

міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії та Канади;

міністр у справах ветеранів Британії.

"Український народ пройшов один із найскладніших в Європі шляхів, але зберігся, не впав, не розчинився і не втратив своєї країни. Довгі часи українцям доводилося боротися за свої національні права. Але разом за разом наші люди доводили, що українські мрії все ж будуть здійснювати на нашій українській землі", - сказав Зеленський.



