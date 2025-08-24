RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Спецпредставитель президента США Келлог прибыл в Киев: первые подробности

Фото: спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог приехал в Киев в День независимости, 24 августа. Он принял участие в торжественных мероприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию торжеств по случаю Дня независимости.

Келлог присутствовал на торжествах по случаю Дня независимости на Софийской площади в центре Киева. Президент Владимир Зеленский выступил с обращением.

Кроме того, вместе с Келлогом участие в мероприятии приняли представители и чиновники других стран, в частности премьер-министр Канады Марк Карни. Среди иностранных гостей:

  • министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии и Канады;
  • министр по делам ветеранов Великобритании.

"Украинский народ прошел один из самых сложных в Европе путей, но сохранился, не упал, не растворился и не потерял свою страну. Долгие времена украинцам приходилось бороться за свои национальные права. Но вместе за разом наши люди доказывали, что украинские мечты все же будут осуществляться на нашей украинской земле", - сказал Зеленский.

 

 

Визит Келлога

Напомним, ранее СМИ сообщали, что спецпредставитель президента США Кит Келлог приедет в Украину 24-25 августа.

Последний раз Келлог посещал Украину в середине июля. Как известно, его визит длился несколько дней.

Также Келлог и Зеленский проводили встречу 18 августа, когда президент Украины приезжал в Вашингтон на переговоры с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

