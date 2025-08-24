Спецпредставитель президента США Келлог прибыл в Киев: первые подробности

Келлог присутствовал на торжествах по случаю Дня независимости на Софийской площади в центре Киева. Президент Владимир Зеленский выступил с обращением.

Кроме того, вместе с Келлогом участие в мероприятии приняли представители и чиновники других стран, в частности премьер-министр Канады Марк Карни. Среди иностранных гостей:

министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии и Канады;

министр по делам ветеранов Великобритании.

"Украинский народ прошел один из самых сложных в Европе путей, но сохранился, не упал, не растворился и не потерял свою страну. Долгие времена украинцам приходилось бороться за свои национальные права. Но вместе за разом наши люди доказывали, что украинские мечты все же будут осуществляться на нашей украинской земле", - сказал Зеленский.

