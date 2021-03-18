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Спецпредставитель и военная помощь: у Зеленского поддержали инициативу сенаторов США

Автор: РБК-Украина

Украина высоко ценит инициативу сенаторов Соединенных Штатов относительно помощи в сфере безопасности и стратегической поддержки. Поскольку США являются стратегическими партнерами Украины, правительство приветствует возможность укрепления украино-американских отношений и углубления сотрудничества.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента.

"Украина высоко ценит инициативу группы американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, о помощи нашему государству в сфере безопасности и стратегической поддержки", - говорится в сообщении.

В ОП заявили, что возможное предоставление дополнительной помощи в оборонной сфере поможет ускорить переход украинской армии к стандартам НАТО.

"Возможное предоставление дополнительного финансирования оборонной сферы Украины поможет улучшить подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение военных и ускорит переход украинской армии на стандарты НАТО", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что также поприветствуют назначение спецпредставителя США для участия в переговорах в нормандском формате для достижения мира на Донбассе.

Напомним, в Сенате США предложили рассмотреть Акт о партнерстве в области безопасности Украины. В частности, документ призывает Белый дом назначить нового спецпредставителя по Украине.

Кроме того, комитет по иностранным делам Сената предложил ввести ежегодную военную поддержку Украины на 300 млн долларов. В документе сенаторы предложили выделять средства на военную помощь Украине в течение 2022-2026 лет.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиОфис президента
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