Спецпредставник і військова допомога: у Зеленського підтримали ініціативу сенаторів США

"Україна високо цінує ініціативу групи американських сенаторів, що представляють як Демократичної, так і Республіканської партії, про допомогу нашій державі у сфері безпеки та стратегічної підтримки", - йдеться в повідомленні.

В ОП заявили, що можливе надання додаткової допомоги в оборонній сфері допоможе прискорити перехід української армії до стандартів НАТО.

"Можливе надання додаткового фінансування оборонної сфери України допоможе поліпшити підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення військових і прискорить перехід української армії на стандарти НАТО", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що також привітають призначення спецпредставника США для участі в переговорах у нормандському форматі для досягнення миру на Донбасі.