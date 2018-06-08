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Спецпредставитель ООН не смог получить доступ к тюрьмам Крыма, где содержат украинцев

НовостиОбщество    08.06.2018 - 19:36
Фото: Ніль Мельцер (uacrisis.org)
Фото: Ніль Мельцер (uacrisis.org)

Также заключенные на Донбассе пожаловались спецпредставителю ООН на пытки

Специальный представитель ООН по вопросу пыток и других жестоких видов обращения Нильс Мельцер не смог получить от России свободный доступ в тюрьмы на временно оккупированных территориях Украины, в частности Крыма. Об этом Мельцер сказал в пятницу, 8 июня, передает "Украинский кризисный медиа центр".

По его словам, он не смог посетить тюрьмы в Автономной Республике Крым, хотя разрешение на это от украинской власти был предоставлен.

"Я также пытался согласовать визит моей делегации в Крым с властями Российской Федерации. РФ позитивно откликнулась на мою просьбу, но потребовала, чтобы такой доступ осуществлялся согласно процедур, необходимых для официального визита на территорию России. Поэтому я не смог получить доступ к Крыму в рамках моего текущего визита в Украину", - пояснил Мельцер.

Вместе с тем, он получил ограниченный доступ в тюрьмы СИЗО №5 в Донецке и колонии №19, 24 недалеко от Луганска.

"Мне жаль сообщить, что во время моего визита на территорию, которую контролируют вооруженные формирования в Донецке и Луганске, доступ к местам лишения свободы не отвечал требованиям моего мандата", - отметил Мельцер.

Заключенные сообщили спецпредставителю, что их допросы сопровождаются избиениями руками и ногами, имитациями казни и удушения, а также угрозами сексуального насилия.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины идентифицировала шестерых боевиков, которые пытали украинских заложников на Донбассе.

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Теги публикации: политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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