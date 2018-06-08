Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Спецпредставник ООН не зміг отримати доступ до в’язниць Криму, де утримують українців

НовиниСуспільство    08.06.2018 - 19:36
Фото: Ніль Мельцер (uacrisis.org)
Фото: Ніль Мельцер (uacrisis.org)

Ув'язнені на Донбасі поскаржились спецпредставнику ООН на тортури

Росія не надала спецпредставнику ООН доступ до в’язниць окупованого Криму Спеціальний представник ООН з питання катувань та інших жорстоких видів поводження Нільс Мельцер не зміг отримати від Росії вільний доступ до в’язниць на тимчасово окупованих територіях України, зокрема Криму. Про це Мельцер  сказав у п'ятницю, 8 червня, передає "Український кризовий медіа центр".

За його словами, він не зміг відвідати в’язниці в Автономній Республіці Крим, хоча дозвіл на це від української влади був наданий.

"Я також намагався узгодити візит моєї делегації до Криму з владою Російської Федерації. РФ позитивно відгукнулася на моє прохання, але поставила вимогу, щоб такий доступ здійснювався відповідно до процедур, необхідних для офіційного візиту на територію Росії. Тому я не зміг отримати доступ до Криму у рамках мого поточного візиту до України", - пояснив Мельцер.

Разом з тим, він отримав обмежений доступ до в’язниць СІЗО №5 у Донецьку та колонії №19, 24 неподалік Луганська.

"Мені прикро повідомити, що під час мого візиту на територію, яку контролюють збройні формування у Донецьку та Луганську, доступ до місць позбавлення волі не відповідав вимогам мого мандату", - наголосив Мельцер.

Ув'язнені повідомили спецпредставникові, що їх допити супроводжуються побиттям руками і ногами, імітаціями кари і задушення, а також погрозами сексуального насильства.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України ідентифікувала шістьох бойовиків, які катували українських заручників на Донбасі.

До Сенцова за 4 роки жодного разу не допустили українського консула, - МЗС Британія вимагає від Росії звільнити 70 українських політв'язнів
Теги публікації: политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся