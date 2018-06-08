Спецпредставник ООН не зміг отримати доступ до в’язниць Криму, де утримують українців

Ув'язнені на Донбасі поскаржились спецпредставнику ООН на тортури

Росія не надала спецпредставнику ООН доступ до в’язниць окупованого Криму Спеціальний представник ООН з питання катувань та інших жорстоких видів поводження Нільс Мельцер не зміг отримати від Росії вільний доступ до в’язниць на тимчасово окупованих територіях України, зокрема Криму. Про це Мельцер сказав у п'ятницю, 8 червня, передає "Український кризовий медіа центр".

За його словами, він не зміг відвідати в’язниці в Автономній Республіці Крим, хоча дозвіл на це від української влади був наданий.

"Я також намагався узгодити візит моєї делегації до Криму з владою Російської Федерації. РФ позитивно відгукнулася на моє прохання, але поставила вимогу, щоб такий доступ здійснювався відповідно до процедур, необхідних для офіційного візиту на територію Росії. Тому я не зміг отримати доступ до Криму у рамках мого поточного візиту до України", - пояснив Мельцер.

Разом з тим, він отримав обмежений доступ до в’язниць СІЗО №5 у Донецьку та колонії №19, 24 неподалік Луганська.

"Мені прикро повідомити, що під час мого візиту на територію, яку контролюють збройні формування у Донецьку та Луганську, доступ до місць позбавлення волі не відповідав вимогам мого мандату", - наголосив Мельцер.

Ув'язнені повідомили спецпредставникові, що їх допити супроводжуються побиттям руками і ногами, імітаціями кари і задушення, а також погрозами сексуального насильства.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України ідентифікувала шістьох бойовиків, які катували українських заручників на Донбасі.