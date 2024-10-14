Спецпосланець Папи Римського по Україні прибув до Москви: названо мету візиту

Спецпосланець Папи Римського Україною кардинал Маттео Дзуппі приїхав до Москви. Там він планує провести зустрічі з російськими чиновниками щодо повернення українських дітей та обміну полоненими.

Про це заявив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Бруні нагадав, що це вже другий візит кардинала Дзуппі до Росії "у рамках місії, яку йому доручив Папа Римський Франциск минулого року". Планується, що спецпосланець проведе зустрічі з представниками влади РФ з метою сприяння возз'єднанню українських дітей зі своїми родичами та обміну полоненими.