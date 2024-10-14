ua en ru
Пн, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спецпосланець Папи Римського по Україні прибув до Москви: названо мету візиту

Москва, Понеділок 14 жовтня 2024 20:21
UA EN RU
Спецпосланець Папи Римського по Україні прибув до Москви: названо мету візиту Фото: Маттео Зуппі, спецпосланець Папи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Спецпосланець Папи Римського Україною кардинал Маттео Дзуппі приїхав до Москви. Там він планує провести зустрічі з російськими чиновниками щодо повернення українських дітей та обміну полоненими.

Про це заявив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Бруні нагадав, що це вже другий візит кардинала Дзуппі до Росії "у рамках місії, яку йому доручив Папа Римський Франциск минулого року".

Планується, що спецпосланець проведе зустрічі з представниками влади РФ з метою сприяння возз'єднанню українських дітей зі своїми родичами та обміну полоненими.

Місія Дзуппі

Варто зауважити, що торік Папа Римський доручив кардиналові Маттео Дзуппі завдання провести місію, яка "могла б сприяти ослабленню напруженості у війні в Україні".

У рамках своєї місії Дзуппі, зокрема, відвідував Київ у червні 2023 року. Тоді він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі сторони обговорили українську формулу миру.

При цьому Дзуппі в серпні минулого року наголошував, що Євросоюз робить "надто мало", щоб війна Росії проти України завершилася. За його словами, блок має підтримувати мирні ініціативи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва Папа римський Війна в Україні
NEWS
РФ вперше за 48 діб не запускала по Україні "Шахеди". Експерт назвав причину паузи
РФ вперше за 48 діб не запускала по Україні "Шахеди". Експерт назвав причину паузи
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом