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Спецпосланник Папы Римского по Украине прибыл в Москву: названа цель визита

Москва, Понедельник 14 октября 2024 20:21
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Спецпосланник Папы Римского по Украине прибыл в Москву: названа цель визита Фото: Маттео Зуппи, спецпосланник Папы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Спецпосланник Папы Римского по Украине кардинал Маттео Зуппи приехал в Москву. Там он планирует провести встречи с российскими чиновниками по возвращению украинских детей и обмену пленными.

Об этом заявил директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Бруни напомнил, что это уже второй визит кардинала Зуппи в Россию "в рамках миссии, которую ему поручил Папа Римский Франциск в прошлом году".

Планируется, что спецпосланник проведет встречи с представителями власти РФ с целью способствовать воссоединению украинских детей со своими родственниками и обменам пленными.

Миссия Зуппи

Стоит заметить, что в прошлом году Папа Римский поручил кардиналу Маттео Зуппи задачу провести миссию, которая "могла бы способствовать ослаблению напряженности в войне в Украине".

В рамках своей миссии Зуппи, в частности, посещал Киев в июне 2023 года. Тогда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи стороны обсудили украинскую формулу мира.

При этом Зуппи в августе прошлого года подчеркивал, что Евросоюз делает "слишком мало", чтобы война России против Украины завершилась. По его словам, блок должен поддерживать мирные инициативы.

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