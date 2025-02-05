Спецпосланець США натякнув, що палестинцям час готуватися до переселення

За його словами, "мир у регіоні означає краще життя для палестинців. Краще життя не обов'язково пов'язане з фізичним простором, в якому ви перебуваєте сьогодні".

"Краще життя - це кращі можливості, кращі фінансові умови, кращі прагнення для вас і вашої родини. Це не станеться, якщо ви поставите намет у Секторі Газа, а вас оточать 30 тисяч боєприпасів, які можуть вибухнути будь-якої миті. Президент каже: "Давайте зробимо життя цих людей кращим. Давайте дамо їм більше надії. Дозвольте їм зробити цей вибір". І я гадаю, що він має рацію", - сказав Віткофф.

На запитання, яке послання Трамп намагається надіслати Близькому Сходу після того, як президент заявив, що хоче, щоб США "володіли" Газою, посол зазначив: "Він (Трамп. - ред.) каже Близькому Сходу, що останні 50 років ведення справ було неправильним, і він збирається це змінити. Він говорить Близькому Сходу, що хоче бути прозорим з палестинським народом".

За словами Віткоффа, "Газа сьогодні непридатна для життя і, ймовірно, буде непридатною для життя принаймні протягом наступних 10-15 років".

Посол також повідомив, що у четвер, 6 лютого, він зустрінеться з прем'єр-міністром Катару, щоб обговорити поточні переговори про звільнення заручників.