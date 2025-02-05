Спецпосланник США намекнул, что палестинцам пора готовиться к переселению

По его словам, "мир в регионе означает лучшую жизнь для палестинцев. Лучшая жизнь не обязательно связана с физическим пространством, в котором вы находитесь сегодня".

"Лучшая жизнь - это лучшие возможности, лучшие финансовые условия, лучшие стремления для вас и вашей семьи. Это не произойдет, если вы поставите палатку в Секторе Газа, а вас окружат 30 тысяч боеприпасов, которые могут взорваться в любой момент. Президент говорит: "Давайте сделаем жизнь этих людей лучше. Давайте дадим им больше надежды. Позвольте им сделать этот выбор". И я думаю, что он прав", - сказал Уиткофф.

На вопрос, какое послание Трамп пытается послать Ближнему Востоку после того, как президент заявил, что хочет, чтобы США "владели" Газой, посол отметил: "Он (Трамп. - ред.) говорит Ближнему Востоку, что последние 50 лет ведение дел было неправильным, и он собирается это изменить. Он говорит Ближнему Востоку, что хочет быть прозрачным с палестинским народом".

По словам Уиткоффа, "Газа сегодня непригодна для жизни и, вероятно, будет непригодна для жизни по крайней мере в течение следующих 10-15 лет".

Посол также сообщил, что в четверг, 6 февраля, он встретится с премьер-министром Катара, чтобы обсудить текущие переговоры об освобождении заложников.