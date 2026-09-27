Спецпосланець Папи Римського проведе з РФ переговори щодо України

Як повідомив сам спецпосланець понтифіка, він прибуде до столиці РФ уже 27 вересня.

Також Дзуппі уточнив, що зустрічі з представниками російської влади відбуватимуться три дні поспіль - 28, 29 та 30 вересня.

Він звернув увагу на те, що цей візит до Москви є продовженням гуманітарної місії, започаткованої попереднім Папою Римським Франциском.

За словами Дзуппі, цього разу йому доручили сприяти вирішенню питань, пов'язаних із:

викраденими росіянами українськими дітьми;

обміном полоненими;

іншими цивільними проблемами, що виникли через війну.

Водночас кардинал зазначив, що Ватикан отримує та розглядає гуманітарні звернення як від України, так і від Росії.

За його словами, контакти з Москвою вже тривають, а у Ватикані мають намір продовжувати цей діалог.

"Ми знаємо, скільки страждань приносить війна, і намагаємося сприяти її завершенню", - заявив Дзуппі.