Спецпосланник Папы Римского проведет с РФ переговоры по Украине

Папа Римский Лев XIV направил в Россию кардинала Маттео Дзуппи, который возглавляет Конференцию итальянских епископов. Главная цель этого визита - проведение переговоров по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
Как сообщил сам спецпосланник понтифика, он прибудет в столицу РФ уже 27 сентября.
Также Дзуппи уточнил, что встречи с представителями российских властей будут проходить три дня подряд - 28, 29 и 30 сентября.
Он обратил внимание на то, что этот визит в Москву является продолжением гуманитарной миссии, начатой предыдущим Папой Римским Франциском.
По словам Дзуппи, на этот раз ему поручили содействовать решению вопросов, связанных с:
В то же время кардинал отметил, что Ватикан получает и рассматривает гуманитарные обращения как от Украины, так и от России.
По его словам, контакты с Москвой налажены, а в Ватикане намерены продолжать этот диалог.
"Мы знаем, сколько страданий приносит война, и пытаемся способствовать ее завершению", - заявил Дзуппи.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Папа Римский выступил с заявлением после массированного удара по Киеву.
Также мы писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров соврал Ватикану, что в Украине нарушают права человека, в том числе религиозные.