Спецпосланець Папи Римського проведе з РФ переговори щодо України
Папа Римський Лев XIV направив до Росії кардинала Маттео Дзуппі, який очолює Конференцію італійських єпископів. Головна мета цього візиту - проведення переговорів щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".
Як повідомив сам спецпосланець понтифіка, він прибуде до столиці РФ уже 27 вересня.
Також Дзуппі уточнив, що зустрічі з представниками російської влади відбуватимуться три дні поспіль - 28, 29 та 30 вересня.
Він звернув увагу на те, що цей візит до Москви є продовженням гуманітарної місії, започаткованої попереднім Папою Римським Франциском.
За словами Дзуппі, цього разу йому доручили сприяти вирішенню питань, пов'язаних із:
- викраденими росіянами українськими дітьми;
- обміном полоненими;
- іншими цивільними проблемами, що виникли через війну.
Водночас кардинал зазначив, що Ватикан отримує та розглядає гуманітарні звернення як від України, так і від Росії.
За його словами, контакти з Москвою вже тривають, а у Ватикані мають намір продовжувати цей діалог.
"Ми знаємо, скільки страждань приносить війна, і намагаємося сприяти її завершенню", - заявив Дзуппі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Папа Римський виступив із заявою після масованого удару РФ по Києву.
Також ми писали, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров збрехав Ватикану, що в Україні порушують права людини, зокрема релігійні.