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Спецпосланець Папи Римського проведе з РФ переговори щодо України

16:05 27.09.2026 Нд
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Спецпосланець Папи Римського проведе з РФ переговори щодо України Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
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Папа Римський Лев XIV направив до Росії кардинала Маттео Дзуппі, який очолює Конференцію італійських єпископів. Головна мета цього візиту - проведення переговорів щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Як повідомив сам спецпосланець понтифіка, він прибуде до столиці РФ уже 27 вересня.

Також Дзуппі уточнив, що зустрічі з представниками російської влади відбуватимуться три дні поспіль - 28, 29 та 30 вересня.

Він звернув увагу на те, що цей візит до Москви є продовженням гуманітарної місії, започаткованої попереднім Папою Римським Франциском.

За словами Дзуппі, цього разу йому доручили сприяти вирішенню питань, пов'язаних із:

  • викраденими росіянами українськими дітьми;
  • обміном полоненими;
  • іншими цивільними проблемами, що виникли через війну.

Водночас кардинал зазначив, що Ватикан отримує та розглядає гуманітарні звернення як від України, так і від Росії.

За його словами, контакти з Москвою вже тривають, а у Ватикані мають намір продовжувати цей діалог.

"Ми знаємо, скільки страждань приносить війна, і намагаємося сприяти її завершенню", - заявив Дзуппі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Папа Римський виступив із заявою після масованого удару РФ по Києву.

Також ми писали, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров збрехав Ватикану, що в Україні порушують права людини, зокрема релігійні.

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