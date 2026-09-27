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Спецпосланник Папы Римского проведет с РФ переговоры по Украине

16:05 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Спецпосланник Папы Римского проведет с РФ переговоры по Украине Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
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Папа Римский Лев XIV направил в Россию кардинала Маттео Дзуппи, который возглавляет Конференцию итальянских епископов. Главная цель этого визита - проведение переговоров по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

Как сообщил сам спецпосланник понтифика, он прибудет в столицу РФ уже 27 сентября.

Также Дзуппи уточнил, что встречи с представителями российских властей будут проходить три дня подряд - 28, 29 и 30 сентября.

Он обратил внимание на то, что этот визит в Москву является продолжением гуманитарной миссии, начатой предыдущим Папой Римским Франциском.

По словам Дзуппи, на этот раз ему поручили содействовать решению вопросов, связанных с:

  • украденными россиянами украинскими детьми;
  • обменом пленными;
  • другими гражданскими проблемами, возникшими из-за войны.

В то же время кардинал отметил, что Ватикан получает и рассматривает гуманитарные обращения как от Украины, так и от России.

По его словам, контакты с Москвой налажены, а в Ватикане намерены продолжать этот диалог.

"Мы знаем, сколько страданий приносит война, и пытаемся способствовать ее завершению", - заявил Дзуппи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Папа Римский выступил с заявлением после массированного удара по Киеву.

Также мы писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров соврал Ватикану, что в Украине нарушают права человека, в том числе религиозные.

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