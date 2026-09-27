Спецпосланник Папы Римского проведет с РФ переговоры по Украине

Папа Римский Лев XIV направил в Россию кардинала Маттео Дзуппи, который возглавляет Конференцию итальянских епископов. Главная цель этого визита - проведение переговоров по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " ТАСС ".

Как сообщил сам спецпосланник понтифика, он прибудет в столицу РФ уже 27 сентября.

Также Дзуппи уточнил, что встречи с представителями российских властей будут проходить три дня подряд - 28, 29 и 30 сентября.

Он обратил внимание на то, что этот визит в Москву является продолжением гуманитарной миссии, начатой предыдущим Папой Римским Франциском.

По словам Дзуппи, на этот раз ему поручили содействовать решению вопросов, связанных с:

украденными россиянами украинскими детьми;

обменом пленными;

другими гражданскими проблемами, возникшими из-за войны.

В то же время кардинал отметил, что Ватикан получает и рассматривает гуманитарные обращения как от Украины, так и от России.

По его словам, контакты с Москвой налажены, а в Ватикане намерены продолжать этот диалог.

"Мы знаем, сколько страданий приносит война, и пытаемся способствовать ее завершению", - заявил Дзуппи.