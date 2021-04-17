Спецподразделения РФ готовят провокации на Донбассе, - штаб ООС

Специальные подразделения Российской Федерации готовят провокации на Донбассе. Их задача - нанести максимум потерь личному составу.
Об этом заявил заместитель командующего Объединенных сил, генерал-майор Виктор Ганущак во время поездки в зону ООС, передает "Укринформ".
По его словам, в дальнейшем возможна эскалация ситуации на Донбассе.
"Будут провокационные обстрелы, противник будет провоцировать. У них стоит задача - нанести максимум потерь личному составу. Это доказывает снайперский огонь, где применяются спецподразделения Российской Федерации непосредственно", - заявил Ганущак.
Он добавил, что спецподразделения РФ используются, чтобы спровоцировать ответный огонь и использовать это в информационной плоскости.
"Они сюда заезжают, они отрабатывают, а также иногда боевики, которые находятся в траншеях, не знают, что заходят специалисты и работают отдельно по задачам руководства 1-го и 2-го армейского корпуса. Задача у них стоит - нанести урон, чтобы спровоцировать ответный огонь", - пояснили в штабе ООС.
Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что Россия не хочет мира на Донбассе и делает все, чтобы заблокировать хоть какие-то шаги для завершения конфликта.
Отметим, с начала суток на Донбассе боевики пять раз обстреляли позиции ООС. Один украинский военный получил ранение.