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Спецпідрозділи РФ готують провокації на Донбасі, - штаб ООС

Автор: Ігор Литвиненко

Спеціальні підрозділи Російської Федерації готують провокації на Донбасі. Їх завдання - нанести максимум втрат особового складу.

Про це заявив заступник командувача Об'єднаних сил, генерал-майор Віктор Ганущак під час поїздки в зону ООС, передає "Укрінформ".

За його словами, надалі можлива ескалація ситуації на Донбасі.

"Будуть провокаційні обстріли, противник буде провокувати. У них стоїть завдання - нанести максимум втрат особового складу. Це доводить снайперський вогонь, де застосовуються спецпідрозділу Російської Федерації безпосередньо", - заявив Ганущак.

Він додав, що спецпідрозділу РФ використовуються, щоб спровокувати у відповідь вогонь і використовувати це в інформаційній площині.

"Вони сюди заїжджають, вони відпрацьовують, а також іноді бойовики, які знаходяться в траншеях, не знають, що заходять фахівці і працюють окремо за завданнями керівництва 1-го і 2-го армійського корпусу. Завдання у них стоїть - завдати шкоди, щоб спровокувати у відповідь вогонь", - пояснили в штабі ООС.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що Росія не хоче миру на Донбасі і робить все, щоб заблокувати хоч якісь кроки для завершення конфлікту.

Зазначимо, з початку доби на Донбасі бойовики п'ять разів обстріляли позиції ООС. Один український військовий отримав поранення.

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