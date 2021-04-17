Спецпідрозділи РФ готують провокації на Донбасі, - штаб ООС

За його словами, надалі можлива ескалація ситуації на Донбасі.

"Будуть провокаційні обстріли, противник буде провокувати. У них стоїть завдання - нанести максимум втрат особового складу. Це доводить снайперський вогонь, де застосовуються спецпідрозділу Російської Федерації безпосередньо", - заявив Ганущак.

Він додав, що спецпідрозділу РФ використовуються, щоб спровокувати у відповідь вогонь і використовувати це в інформаційній площині.

"Вони сюди заїжджають, вони відпрацьовують, а також іноді бойовики, які знаходяться в траншеях, не знають, що заходять фахівці і працюють окремо за завданнями керівництва 1-го і 2-го армійського корпусу. Завдання у них стоїть - завдати шкоди, щоб спровокувати у відповідь вогонь", - пояснили в штабі ООС.