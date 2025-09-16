Спецпенсії понад 26 тисяч гривень знову обмежать коефіцієнтами

Кабінет міністрів пропонує продовжити дію обмеження максимального розміру пенсій в Україні, призначених за спеціальними законами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на 2026 рік (№14000).
Документом передбачено обмеження розміру пенсій на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Планується, що цей розмір наступного року становитиме 2595 гривень.
Таким чином, розмір пенсій буде обмежений рівнем 25 950 гривень. Для суми понад цю планку буде застосовуватися коефіцієнт, який визначить Кабмін.
Норма буде стосуватися пенсій призначених відповідно до:
Норма про обмеження розміру пенсій була закладена в бюджет 2025 рік.
Кабінет міністрів встановив на 2025 рік коефіцієнти для розміру пенсій понад 10 мінімальних пенсій (23 610 гривень) українців, які отримують пенсії за спеціальними законами.
Згідно з рішенням, пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (або мінімальної пенсії, 2361 гривня), виплачуються із застосуванням коефіцієнтів до відповідних сум перевищення:
до частини пенсії (пенсійної виплати), що перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та не перевищує 11 розмірів, - 0,5;
За даними Мінсоцполітики, у 2025 році найвища пенсія становила 51 тисячу гривень. Середня пенсія в Україні становить 6,4 тисячі гривень.