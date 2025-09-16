Спецпенсії понад 26 тисяч гривень знову обмежать коефіцієнтами

Обмеження пенсій

Норма про обмеження розміру пенсій була закладена в бюджет 2025 рік.

Кабінет міністрів встановив на 2025 рік коефіцієнти для розміру пенсій понад 10 мінімальних пенсій (23 610 гривень) українців, які отримують пенсії за спеціальними законами.

Згідно з рішенням, пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (або мінімальної пенсії, 2361 гривня), виплачуються із застосуванням коефіцієнтів до відповідних сум перевищення:

до частини пенсії (пенсійної виплати), що перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та не перевищує 11 розмірів, - 0,5;

до частини пенсії, що перевищує 11 розмірів мінімуму, не перевищує 13 розмірів, - 0,4;

до частини пенсії, що перевищує 13 розмірів та не перевищує 17 розмірів, - 0,3;

до частини пенсії, що перевищує 17 розмірів перевищує 21 розмір, - 0,2;

до частини пенсії, що перевищує 21 розмір, - 0,1.

За даними Мінсоцполітики, у 2025 році найвища пенсія становила 51 тисячу гривень. Середня пенсія в Україні становить 6,4 тисячі гривень.