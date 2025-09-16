Спецпенсии свыше 26 тысяч гривен снова ограничат коэффициентами

Кабинет министров предлагает продлить действие ограничения максимального размера пенсий в Украине, назначенных по специальным законам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№14000).
Документом предусмотрено ограничение размера пенсий на уровне 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Планируется, что этот размер в следующем году составит 2595 гривен.
Таким образом, размер пенсий будет ограничен уровнем 25 950 гривен. Для суммы сверх этой планки будет применяться коэффициент, который определит Кабмин.
Норма будет касаться пенсий назначенных в соответствии с:
Норма об ограничении размера пенсий была заложена в бюджет 2025 год.
Кабинет министров установил на 2025 год коэффициенты для размера пенсий свыше 10 минимальных пенсий (23 610 гривен) украинцев, которые получают пенсии по специальным законам.
Согласно решению, пенсии, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (или минимальной пенсии, 2361 гривна), выплачиваются с применением коэффициентов к соответствующим суммам превышения:
к части пенсии (пенсионной выплаты), превышающей 10 размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность, и не превышающей 11 размеров, - 0,5;
По данным Минсоцполитики, в 2025 году самая высокая пенсия составляла 51 тысячу гривен. Средняя пенсия в Украине составляет 6,4 тысячи гривен.