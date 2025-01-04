Спецпенсії чиновників і прокурорів обмежили коефіцієнтами

Кабінет міністрів встановив на 2025 рік коефіцієнти для розміру пенсій понад 10 мінімальних пенсій (23 610 гривень) українців, які отримують пенсії за спеціальними законами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 3 січня 2025 р. № 1 .

Уряд встановив, що пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (або мінімальної пенсії, 2361 гривня), виплачуються із застосуванням коефіцієнтів до відповідних сум перевищення:

до частини пенсії (пенсійної виплати), що перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та не перевищує 11 розмірів, - 0,5;

до частини пенсії, що перевищує 11 розмірів мінімуму, не перевищує 13 розмірів, - 0,4;

до частини пенсії, що перевищує 13 розмірів та не перевищує 17 розмірів, - 0,3;

до частини пенсії, що перевищує 17 розмірів перевищує 21 розмір, - 0,2;

до частини пенсії, що перевищує 21 розмір, - 0,1.

Постанова стосується людей, яким пенсії встановлені відповідно до Митного кодексу України, законів "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про Кабінет міністрів України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Положення про помічника-консультанта народного депутата України" (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством).

Водночас обмеження не застосовується до осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції у Донецькій та Луганській областях та у відсічі військової агресії Російської Федерації проти України.

Відповідна норма про встановлення коефіцієнтів для пенсіонерів міститься у статті 46 закону про державний бюджет на 2025 рік, за якою уряд повинен встановити їх розмір.

Максимальний розмір

В Україні максимальний розмір пенсій обмежений законом 10 розмірами мінімальної пенсії. Але є рішення Конституційного суду, який зняв це обмеження для окремих категорій громадян. Через це люди звертаються до судів, які ухвалюють рішення про перерахунок пенсій. На сьогодні є 670 тисяч таких судових рішень.

Як повідомила заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак, "приблизно 96 млрд гривень ми вже за останні 5 п'ять років виплатили на виконання судових рішень збільшених розмірів пенсій, ще 74 млрд гривень у нас заборгованість Пенсійного фонду".

За даними Мінсоцполітики, станом на листопад 2024 року кількість людей, яким призначена пенсія понад 23 610 гривень, становить 24,6 тисяч. Щомісяця на їх виплату йде 9,9 млрд гривень, при тому що загалом на пенсійні виплати витрачають трохи більше 60 млрд гривень. Очікувані витрати за 2024 рік на надвисокі пенсії - 119,3 млрд гривень.

Пенсії за спеціальними законами зазвичай вищі за звичайні пенсії за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Вони становлять не менше 60-70% від зарплати.