Спецоперация по задержанию полтавского захватчика: пострадал полицейский

В полтавскую больницу с диагнозом "перелом кости правой стопы" госпитализировали 28-летнего сотрудника отдела полиции в Полтавской области. Он получил перелом в ходе спецоперации по задержанию полтавского захватчика.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты населения и охранной работы Полтавской ОГА, сообщает издание "Полтавщина".

Мужчине на ногу наехал автомобиль, состояние его здоровья средней тяжести. В полиции подтвердили факт травмирования своего сотрудника, но не называют обстоятельства этого травмирования.

Отметим, что спецоперация по поиску нападавшего, который держал в заложниках полицейского, а потом его отпустил, продолжается.

Впрочем, захватчик Роман Скрипник отпустил полицейского Виталия Шияна, оставил автомобиль и скрывается от правоохранителей в лесу.

Напомним, в отношении захватчика возбудили уголовное дело по трем статьям; ему инкриминируют посягательство на жизнь и здоровье правоохранителя, захват заложника и незаконное обращение с боеприпасами.