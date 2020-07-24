Спецоперація по затриманню полтавського нападника: постраждав поліцейський

У полтавську лікарню з діагнозом "перелом кістки правої стопи" госпіталізували 28-річного співробітника відділу поліції в Полтавській області. Він отримав перелом в ході спецоперації по затриманню полтавського нападника.

Про це повідомили у департаменті цивільного захисту населення та охоронної роботи Полтавської ОДА, повідомляє видання "Полтавщина".

Чоловіку на ногу наїхав автомобіль, стан його здоров'я середньої тяжкості. У поліції підтвердили факт травмування свого співробітника, але не називають обставини цього травмування.

Зазначимо, спецоперація по пошуку нападника, який тримав у заручниках поліцейського, а потім його відпустив, триває.

Втім, нападник Роман Скрипник відпустив поліцейського Віталія Шияна, залишив автомобіль і ховається від правоохоронців у лісі.

Нагадаємо, стосовно нападника відкрили кримінальну справу за трьома статтями; йому інкримінують посягання на життя і здоров'я правоохоронця, захоплення заручника і незаконне поводження з боєприпасами.