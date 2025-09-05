UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Спецоперація "Павутина" ускладнила російські удари по Україні, - Малюк

Фото: голова СБУ Василь Малюк (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Маловічко Юлія

Після спецоперації "Павутина" Росія змушена була перемістити свою стратегічну авіацію на Далекий схід - на аеродром "Українка", що ускладнило удари по Україні.

Про це заявив глава СБУ Василь Малюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми - Україна".

"Вони були змушені перемістити свої стратегічні літаки в найсхіднішу точку - аеродром "Українка". І тепер їм, щоб наблизитись до території України, до місць пуску, потрібно здолати дуже велику відстань", - сказав Малюк.

Він додав, що такі польоти зношують деталі і ресурс російських літаків.

Також глава СБУ зазначив, що наслідком "Павутини" стало те, що Росія використовує менше літаків під час чергових обстрілів України ракетами та дронами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецоперація "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина" - за допомогою дронів було завдано удару по російських аеродромах. Над цією операцією Служба безпеки працювала півтора року.

Для проведення операції використали, зокрема, так звані будиночки з дронами, які спочатку завезли до РФ, а потім доставили поблизу аеродромів.

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що внаслідок атаки було уражено 41 російський літак, а переважну кількість склали саме стратегічні бомбардувальники.

Безпілотники вразили чотири військові бази: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Якщо брати у відсотковому співвідношенні, було пошкоджено 34% всієї російської стратегічної авіації.

Василь Малюк зазначив раніше, що корупція на російській митниці теж допомогла здійснити спецоперацію,як і російські водії, яким теж щедро заплатили.

Служба безпеки УкраїниРосійська Федерація