Спецоперація "Павутина" ускладнила російські удари по Україні, - Малюк

"Вони були змушені перемістити свої стратегічні літаки в найсхіднішу точку - аеродром "Українка". І тепер їм, щоб наблизитись до території України, до місць пуску, потрібно здолати дуже велику відстань", - сказав Малюк.

Він додав, що такі польоти зношують деталі і ресурс російських літаків.

Також глава СБУ зазначив, що наслідком "Павутини" стало те, що Росія використовує менше літаків під час чергових обстрілів України ракетами та дронами.