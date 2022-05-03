"Спецоперация" Путина в Украине может продлиться до сентября, - разведка

Украинским разведчикам удалось узнать, когда Россия планирует закончить "спецоперацию" в Украине. Оказалось, разгромной "победы", на 9 мая ждать уже не приходится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

"Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что РФ уже в ближайшие дни может объявить захват Донбасса и частично юга своей победой в войне против Украины. Москва намерена фактически аннексировать эти территории.

Добавим, что РФ уже серьезно готовится к "включению" захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма. Там уже начали разрабатывать план и наладили производство печатей для всех учреждений.

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