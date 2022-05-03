"Спецоперація" Путіна в Україні може тривати до вересня, - розвідка

Українським розвідникам вдалося дізнатися, коли Росія планує закінчити "спецоперацію" в Україні. Виявилося, що розгромної "перемоги", на 9 травня чекати вже не доводиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки.

"Серед військових армії окупанта розповсюджується інформація, що термін так званої "спеціальної воєнної операції" визначено до вересня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що РФ вже найближчими днями може оголосити захоплення Донбасу та частково півдня своєю перемогою у війні проти України. Москва має намір фактично анексувати ці території.

Додамо, що РФ уже серйозно готується до "включення" захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму. Там уже почали розробляти план та налагодили виробництво печаток для всіх установ.

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