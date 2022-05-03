Штампуют печати для "республик". РФ во всю готовится к "присоединению" Херсона и Мариуполя

РФ серьезно готовится к "включению" захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма. Там уже начали разрабатывать план.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

"Перечень частных предприятий Ростовской области получила заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. В перечень учреждений, которые получат новые "атрибуты", входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения. Даже несмотря на то, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками", - отмечают в ГУР.

Так, на заказанных штампах и печатях содержится надпись: "Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация".

"Рашисты анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для оккупированного Херсона", - добавили в ведомстве.