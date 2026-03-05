Отож, новий амбітний бізнес-проєкт Такера Карлсона у Каліфорнії фактично помножили на нуль ще до офіційного старту. Поліція США розслідує інцидент, який більше нагадує голлівудський трилер або сплановану спецоперацію, ніж звичайне пограбування.

Інцидент стався на логістичному складі в Південній Каліфорнії. Зловмисники діяли настільки зухвало та професійно, що персонал складу навіть не запідозрив підступу.

Злочинці пред'явили підроблені документи, які виглядали настільки переконливо, що працівники власноруч відвантажили їм товар. Після цього фура з багатомільйонним вантажем спокійно виїхала з території під об'єктивами камер відеоспостереження.

Що викрали: Майже 378 тисяч одиниць нікотинових пакетиків нового бренду Такера Карлсона — ALP Pouches .

Масштаб збитків: Вартість викраденого оцінюється в кілька мільйонів доларів.

Слід зник: Фура попрямувала в бік Кентуккі, де сигнал GPS-трекера було заблоковано, а вантаж зник у невідомому напрямку.

100 тисяч доларів за «голову» злочинців

Для Карлсона, який звик інвестувати у свій політичний вплив, цей удар по гаманцю став справжнім «холодним душем». Запуск бренду в США офіційно поставлено на паузу.

Журналіст настільки розлючений, що вже оголосив винагороду в 100 000 доларів за будь-яку інформацію, яка допоможе повернути товар. У поліції припускають, що грабіжники мали «свою людину» всередині компанії, адже вони точно знали час і місце прибуття партії.

В Україні Такера Карлсона знають не як бізнесмена, а як одного з головних трансляторів російської пропаганди на Заході. Саме він у 2024 році став першим журналістом, який надав майданчик Володимиру Путіну для виправдання агресії проти України.

Тепер «рупор Кремля» змушений відкласти критику допомоги ЗСУ та коментування американських виборів, щоб рятувати власний бізнес від повного краху. Якщо товар не знайдуть найближчим часом, репутаційні втрати перед інвесторами можуть виявитися куди болючішими за втрачені мільйони.