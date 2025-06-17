Трамп незадоволений жорсткою критикою Карлсона про війну на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп розкритикував колишнього ведучого Fox News Такера Карлсона через його жорсткі заяви щодо війни між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Так, після того, як Карлсон розкритикував дії Трампа щодо конфлікту між Ізраїлем і Іраном, президент США висловив обурення блогером. Він заявив, що Карлсон може створити свій телеканал, якщо хоче, щоб його почули.

Карлсон назвав Трампа "співучасником війни"

Такер Карлсон розкритикував Трампа за його підтримку дій Ізраїлю, фактично звинувативши Трампа у причетності до війни. Це сталося після ракетного удару Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану, внаслідок якого загинули високопоставлені іранські військові.

Карлсон написав, що подальші події на Близькому Сході можуть вирішити майбутнє президентства Трампа.

Критика прихильників війни

Карлсон також засудив тих, хто закликає США до прямого втручання у війну з Іраном. Він назвав їх "воєнними підбурювачами", згадавши навіть своїх колишніх колег з Fox News.

Розкол серед прихильників Трампа

Позиція Карлсона показує, що серед прибічників Трампа зростає розкол. Особливо це видно в питаннях зовнішньої політики США.

Хто такий Такер Карлсон

Такер Карлсон раніше працював на Fox News, але у 2022 році він залишив канал.

Карлсон відомий своєю консервативною політичною позицією. Він часто висловлював підтримку політиці Дональда Трампа та критикував імміграцію, закликаючи до протекціонізму. У 2024 році Карлсон навіть запрошував Трампа до участі у передвиборчому турне.

Карлсона часто звинувачують у поширенні проросійських наративів.