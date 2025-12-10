Спецоперація "Павутина" могла провалитися: WSJ розкрило нові деталі

Операція була на межі зриву

Як пише WSJ, все почалося з того, що російський водій вантажівки випадково зсунув дах кабіни, відкривши прихований вантаж - дрони для операції. Водій зателефонував українцю Артему Тимофєєву, який довгий час жив у Росії та координував спецоперацію.

Щоб не зірвати місію, йому терміново вигадали легенду: нібито вантаж - мисливські кабіни з дронами для стеження за тваринами. Після цього водій надіслав фото з дахом на місці, і операція продовжилася.

Як проходила "Павутина"

СБУ створила складну транспортну мережу для доставки сотень дронів та восьми збірних кабін до Росії. Вантажі потрапляли через кордон, використовуючи корупційні лазівки російської митниці.

Збірку компонентів на території РФ здійснювали Артем Тимофєєв та його дружина Катерина. Кабіни обладнали сонячними батареями та акумуляторами, а дрони - засобами зв’язку для керування з Києва.

У кінці травня п’ять вантажівок роз’їхалися різними маршрутами по Росії. 1 червня понад сотня дронів одночасно піднялася в повітря та завдала ударів по чотирьох російських аеродромах.

За оцінками СБУ, було уражено 41 літак, понад 10 з них повністю знищено.

Фото: Wall Street Journal

Таємні координатори вибухової спецоперації

Артем і Катерина Тимофєєви - вихідці з України, які після економічної кризи 2014 року переїхали до Росії. Завдяки знанню мови та наявності російських паспортів вони не викликали підозр. Перед початком операції подружжя таємно привезли до Львова і перевірили на поліграфі.

У Челябінську Артем заснував логістичну фірму, наймав водіїв, облаштував склад і непомітно керував запуском операції "Павутина". Водії навіть не підозрювали, що саме перевозять.

Після атаки російські силовики оголосили Тимофєєва в розшук, проте було вже запізно.

За кілька днів до активної фази операції подружжя виїхало до Казахстану під приводом туристичної поїздки, взявши лише найнеобхідніше - включно зі своїм шотландським котом і собакою породи ши-цу.