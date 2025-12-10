Спецоперация "Паутина" могла провалиться: WSJ раскрыло новые детали

Операция была на грани срыва

Как пишет WSJ, все началось с того, что российский водитель грузовика случайно сдвинул крышу кабины, открыв скрытый груз - дроны для операции. Водитель позвонил украинцу Артему Тимофееву, который долгое время жил в России и координировал спецоперацию.

Чтобы не сорвать миссию, ему срочно придумали легенду: якобы груз - охотничьи кабины с дронами для слежения за животными. После этого водитель прислал фото с крышей на месте, и операция продолжилась.

Как проходила "Паутина"

СБУ создала сложную транспортную сеть для доставки сотен дронов и восьми сборных кабин в Россию. Грузы попадали через границу, используя коррупционные лазейки российской таможни.

Сборку компонентов на территории РФ осуществляли Артем Тимофеев и его жена Екатерина. Кабины оборудовали солнечными батареями и аккумуляторами, а дроны - средствами связи для управления из Киева.

В конце мая пять грузовиков разъехались по разным маршрутам по России. 1 июня более сотни дронов одновременно поднялись в воздух и нанесли удары по четырем российским аэродромам.

По оценкам СБУ, был поражен 41 самолет, более 10 из них полностью уничтожены.

Фото: Wall Street Journal

Тайные координаторы взрывной спецоперации

Артем и Екатерина Тимофеевы - выходцы из Украины, которые после экономического кризиса 2014 года переехали в Россию. Благодаря знанию языка и наличию российских паспортов они не вызывали подозрений. Перед началом операции супругов тайно привезли во Львов и проверили на полиграфе.

В Челябинске Артем основал логистическую фирму, нанимал водителей, обустроил склад и незаметно руководил запуском операции "Паутина". Водители даже не подозревали, что именно перевозят.

После атаки российские силовики объявили Тимофеева в розыск, однако было уже поздно.

За несколько дней до активной фазы операции супруги выехали в Казахстан под предлогом туристической поездки, взяв только самое необходимое - включая своего шотландского кота и собаку породы ши-цу.