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Спецпризначенці звільнили людей з диспансеру в Бородянці

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Київська область, Субота 05 березня 2022 21:24
Спецпризначенці звільнили людей з диспансеру в Бородянці Фото: Бородянський психоневрологічний інтернат (Facebook-сторінка закладу)
Автор: Антон Федорців

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба відзвітував про звільнення українськими спецпризначенцями захопленого психдиспансеру в Бородянці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис голови ОВА в Telegram.

Наші військові вивели заручників із медзакладу, яких було орієнтовно 600 осіб. Однак, вони досі залишаються в місті.

"Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13-ї години, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Але вони не покинули територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, для персоналу та пацієнтів, хоч і великий стрес, але ситуація вже краща", – заявив Кулеба.

Очільник області також нагадав про нелегкі умови перебування в Бородянці. Зокрема, в диспансері немає води та світла, але його пацієнтам постійно допомагають.

До слова, на Сумщині російські окупанти на трасах грабують людей, які намагаються покинути домівки.

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