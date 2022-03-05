Спецпризначенці звільнили людей з диспансеру в Бородянці

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис голови ОВА в Telegram.

Наші військові вивели заручників із медзакладу, яких було орієнтовно 600 осіб. Однак, вони досі залишаються в місті.

"Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13-ї години, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Але вони не покинули територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, для персоналу та пацієнтів, хоч і великий стрес, але ситуація вже краща", – заявив Кулеба.

Очільник області також нагадав про нелегкі умови перебування в Бородянці. Зокрема, в диспансері немає води та світла, але його пацієнтам постійно допомагають.