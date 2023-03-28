Спецназовцы СБУ показали уничтожение вражеского ЗРК дроном-камикадзе: видео
Спецназовцы СБУ отработали дроном-камикадзе по российскому ЗРК "ТОР", который стал четвертым на их счету с начала марта.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
"Спецназначенцы Центра спецопераций "А" уничтожили зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2" с помощью дрона-камикадзе", - пишет пресс-служба.
Это уже четвертый "ТОР" за март на счету спецназовцев. Задачей этих комплексов является поражение воздушных целей на расстоянии до 12 км и на высоте 10 км.
"Еще одной мишенью стал российский "Град", который после попадания дрона также превратился в металлолом", - добавляют в СБУ.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что разведка также показала работу снайперов по россиянам в Бахмуте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.