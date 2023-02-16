Спецпризначенці ГУР завдали удару по окупантам на Бахмутському напрямку (відео)

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України ліквідували частину двох груп окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення української розвідки.

"9 лютого 2023 року спецпризначенці ГУР МО України ліквідували частину бойовиків, яка складалася з двох ворожих груп російських окупантів на Бахмутському напрямку в населеному пункті Парасковіївка", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок одного прицільного удару троє росіян було ліквідовано, ще одного поранено.