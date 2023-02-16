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Спецпризначенці ГУР завдали удару по окупантам на Бахмутському напрямку (відео)

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Донецька область, Четвер 16 лютого 2023 11:50
Спецпризначенці ГУР завдали удару по окупантам на Бахмутському напрямку (відео) Фото: спецпризначенці ГУР завдали удару по окупантам на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України ліквідували частину двох груп окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення української розвідки.

"9 лютого 2023 року спецпризначенці ГУР МО України ліквідували частину бойовиків, яка складалася з двох ворожих груп російських окупантів на Бахмутському напрямку в населеному пункті Парасковіївка", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок одного прицільного удару троє росіян було ліквідовано, ще одного поранено.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що російські війська намагатимуться взяти під контроль Бахмут до роковин повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Як відомо, Бахмут залишається головним напрямом атак росіян, де вони зосереджують свої зусилля і не шкодують особовий склад, намагаючись прорватися.

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