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Спецназовцы ГУР нанесли удар по оккупантам на Бахмутском направлении (видео)

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Донецкая область, Четверг 16 февраля 2023 11:50
Спецназовцы ГУР нанесли удар по оккупантам на Бахмутском направлении (видео) Фото: спецназовцы ГУР нанесли удар по оккупантам на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины ликвидировали часть двух групп оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинской разведки.

"9 февраля 2023 спецназовцы ГУР МО Украины ликвидировали часть боевиков, которая состояла из двух враждебных групп российских оккупантов на Бахмутском направлении в населенном пункте Парасковеевка", - говорится в сообщении.

Вследствие одного прицельного удара трое россиян были ликвидированы, еще один ранен.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские войска постараются взять под контроль Бахмут к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.

Как известно, Бахмут остается главным направлением атак россиян, где они сосредотачивают свои усилия и не жалеют личный состав, пытаясь прорваться.

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