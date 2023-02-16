Спецназовцы ГУР нанесли удар по оккупантам на Бахмутском направлении (видео)

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины ликвидировали часть двух групп оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинской разведки.

"9 февраля 2023 спецназовцы ГУР МО Украины ликвидировали часть боевиков, которая состояла из двух враждебных групп российских оккупантов на Бахмутском направлении в населенном пункте Парасковеевка", - говорится в сообщении.

Вследствие одного прицельного удара трое россиян были ликвидированы, еще один ранен.