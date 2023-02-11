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Спецназівці "Альфа" знищили черговий російський БМП (відео)

Фото: спецназівці "Альфа" знищили черговий російський БМП (facebook.com/usofcom)
Автор: Руслан Гаращенко

Бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України знищили черговий російський БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Бійці Центру спецоперацій "А" СБУ знищили російську БМП. Під час нічного бойового вильоту спецназівці спалили ворожу техніку на одному із найгарячіших напрямків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни українські військові ліквідували понад 6,4 тисяч бойових броньованих машин російської армії.

Також раніше у ЗСУ показали, як українська артилерія "кришить" ворожу техніку на Донбасі.

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