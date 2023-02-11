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Спецназовцы "Альфа" уничтожили очередной российский БМП (видео)

Фото: спецназовцы "Альфа" уничтожили очередной российский БМП (facebook.com/usofcom)
Автор: Руслан Гаращенко

Бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасностни Украины уничтожили очередной российский БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Бойцы Центра спецопераций "А" СБУ уничтожили российскую БМП. Во время ночного боевого вылета спецназовцы сожгли вражескую технику на одном из самых горячих направлений", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали более 6,4 тысячи боевых бронированных машин российской армии.

Также ранее в ВСУ показали, как украинская артиллерия "крошит" вражескую технику на Донбассе

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