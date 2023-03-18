Спецназ СБУ знищив 10 ворожих танків на Донецькому напрямку за одну ніч (відео)

Лише за одну ніч спецпризначенці СБУ "Білі Вовки" знищили десять одиниць ворожих танків. Також підпалили один російський БТР.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Наші специ Центру спецоперацій "А" відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. Також було спалено і один БТР противника. Таким чином, на їхньому рахунку одинадцять знищених цілей. За одну ніч", - пише СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 880 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 164 200 військових.

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