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Спецназ СБУ знищив 10 ворожих танків на Донецькому напрямку за одну ніч (відео)

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Субота 18 березня 2023 11:32
Спецназ СБУ знищив 10 ворожих танків на Донецькому напрямку за одну ніч (відео) Фото: спецназ СБУ знищив 10 ворожих танках на Донецькому напрямку з одну ніч (facebook.com/MinistryofDefence UA (41))
Автор: Сергій Пишкін

Лише за одну ніч спецпризначенці СБУ "Білі Вовки" знищили десять одиниць ворожих танків. Також підпалили один російський БТР.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Наші специ Центру спецоперацій "А" відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. Також було спалено і один БТР противника. Таким чином, на їхньому рахунку одинадцять знищених цілей. За одну ніч", - пише СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 880 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 164 200 військових.

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